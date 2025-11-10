Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου ECOBASE στο Αργυρόκαστρο 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ενεργά στην 3η τεχνική συνάντηση του έργου ECOBASE, στις 6 και 7 Νοεμβρίου2025, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας υπό το συντονισμό του ΔήμουΑργυρόκαστρου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 10 εταίρων του έργου.Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Ναστούλης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και ο Γεώργιος Ρόμπολας Προϊστάμενος Εμποροβιομηχανικών θεμάτων.

Κατά τη πρώτη ημέρα η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Σωκράτη Σουρβίνο, ενημερώνοντας για τον σκοπό της επίσκεψης στην περιοχή και συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και συνέργειας με στόχο την υποστήριξη δράσεων δικτύωσης και εξωστρέφειας μεταξύ επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Αργυροκάστρου.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου, Μαξίμ Χότζα όπου τέθηκε στο τραπέζι η συνεργασία και η συμμετοχή σε κοινά διακρατικά σχήματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η προοπτική υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, με στόχο τη δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση των εμπορικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Οι δράσεις δικτύωσής και εξωστρέφειας συνεχίστηκαν με την επίσημη υποδοχή από τον Δήμαρχο Φλαμούρ Γκολέμικαι την Αντιδήμαρχο Χριστίνα Γκούση, των εκπροσώπων των 10 εταίρων του έργου.Η συνάντηση έγινε μέσα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε θεσμικό και διακρατικό επίπεδο με τον Δήμαρχο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών. Συζητήθηκε η συνέχιση των δράσεων εξωστρέφειας και τέθηκαν οι βάσεις δημιουργίαςδιαύλων θεσμικής και επιχειρηματικής συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικος τομέας και η πολιτικήβιομηχανία προς όφελοςκαι των δύο περιοχών.

Ακολούθησε ηέναρξη του προγράμματος της διήμερης3ηςτεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου ECOBASE.Κατά τη διάρκεια των δυο ημέρων οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεων και των παραδοτέωνσε επτά βασικούς άξονες του έργου :

1. Διακρατικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση της Υγείας των Εδαφών

2. Ανάπτυξη Ψηφιακών Πλατφορμών και Εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων

3. Πιλοτικές Δράσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

4. Αξιολόγηση και Ανάλυση Πιλοτικών Παρεμβάσεων

5. Εγκατάσταση Σταθμών Παρακολούθησης και Ανάλυση Εδαφών

6. Στρατηγική Διαχείρισης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

7. Συνεδριάσεις Επιτροπών για την Οικονομική, Τεχνική και Ποιοτική Διασφάλιση του Έργου

και ανέλυσαν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίηση του.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του έργου ECOBASE, υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη του αγροτικού τομέα της περιοχής και παράλληλα δίνει την δυνατότητα ενεργής δικτύωσης και διακρατικών πρωτοβουλιών συνεργασίας, βάζοντας τις βάσειςπεριφερειακής ανάπτυξης, εξωστρέφειας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.