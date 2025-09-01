Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προειδοποιεί για παραπλανητικές ιστοσελίδες για το ΓΕΜΗ

Για παραπλανητικές ιστοσελίδες για το ΓΕΜΗ προειδοποιεί το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με ψευδείς καταχωρήσεις και αιτήματα πληρωμής.

Η ανακοίνωση:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με αφορμή την εμφάνιση παραπλανητικών ιστοσελίδων που ψευδώς ισχυρίζονται ότι καταχωρούν επιχειρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και ζητούν πληρωμές από τους υπόχρεους, ενώ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό, ενημερώνει τα μέλη του ότι:

Οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται στη διεύθυνση:
https://www.businessportal.gr .

Συνεπώς, καλούμε τις επιχειρήσεις - μέλη μας να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές και να αγνοούν κάθε επικοινωνία ή ιστοσελίδα που ζητά καταβολή χρημάτων εκτός του επίσημου διαδικτυακού τόπου.

01 Σεπ 2025

