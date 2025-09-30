Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή σε εκθέσεις του 2026

Κάλεσμα στις επιχειρήσεις απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Στο πλαίσιο προγραμματισμού και εκτίμησης της δυνατότητας συμμετοχής του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις παρακάτω διεθνείς και εθνικές εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026:

Εκθέσεις Εσωτερικού

ΕΞΠΟΤΡΟΦ (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) AΘΗΝΑ 31/1/2026- 2/2/2026 FOOD EXPO (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ 14-16/3/2026 FRESKON (ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23- 24/4/2026

Εκθέσεις Εξωτερικού

BIOFACH (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10- 13/3/2026 PROWEIN (ΟΙΝΟΙ και ΠΟΤΑ) ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15-17/3/2026 ALIMENTARIA (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 23-26/3/2026 IFE LONDON (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30/3/2026 1/4/2026

Καλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, λόγω του ότι ο αριθμός των διαθέσιμων περιπτέρων είναι περιορισμένος, να δηλώσουν συμμετοχή στον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Γεώργιο Ρόμπολα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail: grombol@epimetol.gr , έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.