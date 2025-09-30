Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή σε εκθέσεις του 2026
Κάλεσμα στις επιχειρήσεις απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:
Στο πλαίσιο προγραμματισμού και εκτίμησης της δυνατότητας συμμετοχής του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις παρακάτω διεθνείς και εθνικές εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026:
Εκθέσεις Εσωτερικού
- ΕΞΠΟΤΡΟΦ (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) AΘΗΝΑ 31/1/2026- 2/2/2026
- FOOD EXPO (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ 14-16/3/2026
- FRESKON (ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23- 24/4/2026
Εκθέσεις Εξωτερικού
- BIOFACH (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10- 13/3/2026
- PROWEIN (ΟΙΝΟΙ και ΠΟΤΑ) ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15-17/3/2026
- ALIMENTARIA (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 23-26/3/2026
- IFE LONDON (ΤΡΟΦΙΜΑ και ΠΟΤΑ) ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30/3/2026 1/4/2026
Καλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, λόγω του ότι ο αριθμός των διαθέσιμων περιπτέρων είναι περιορισμένος, να δηλώσουν συμμετοχή στον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Γεώργιο Ρόμπολα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail: grombol@epimetol.gr , έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.