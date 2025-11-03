Το Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση για τις διοικητικές κυρώσεις στο ΓΕΜΗ

Σε ενημερωτική διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση προσκαλεί το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με την εμπορική δημοσιότητα (ΓΕΜΗ)».

Η ανακοίνωση:

O Πρόεδρος Παναγιώτης Τσιχριτζής και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση Εταιρειών και με την υποστήριξη του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν στην δίωρη ενημερωτική διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με την εμπορική δημοσιότητα (ΓΕΜΗ)».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στον σύνδεσμο : https://e-meeting.webex.com/e-meeting/j.php?MTID=mf71eb2d7f6c6014fe5e83a85795a6ac5

Συντονιστής: κος Πέτρος Ζουμπούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλ/λων Επιμ/ρίων Π.Η.Ι.Ν.Δ.Ε.

Κεντρική Εισηγήτρια : κα Ελένη Αθανασάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ., Διεύθυνση Εταιρειών, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης, θα ακολουθήσουν Ερωτήσεις των συμμετεχόντων και Απαντήσεις.

Η πρόσβασή σας στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη είναι ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα Μέλη του!