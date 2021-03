Το εμβόλιο Sputnik «ξεκίνησε» για… Ευρώπη: Αρχίζει η διαδικασία έγκρισης

Κατά γενική ομολογία, η Κομισιόν δεν έχει… κερδίσει τις εντυπώσεις με τον τρόπο που έχει κινηθεί στο θέμα των εμβολιασμών. Κοινώς, «τρέχει και δεν φτάνει» και τώρα βάζει στη φαρέτρα της ακόμη ένα εμβόλιο: το Sputnik V.

Έτσι, την Πέμπτη (04.03.2021), έγινε γνωστό ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V.Το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya.

