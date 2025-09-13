Το είδαμε και αυτό στην Κόνιτσα: Γάτα… κυνηγά αλεπού στην πλατεία του χωριού!

Αντιστράφηκαν οι ρόλοι της φύσης στην Κόνιτσα, με γάτα να κυνηγά μια αλεπού στην πλατεία του Παλαιοσελλίου.

Μόνιμη θαμώνας στην πλατεία του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας έχει γίνει μία αλεπού. Οι λιγοστοί κάτοικοι που συνήθως είναι στο καφενείο απολαμβάνουν τις βόλτες της και συχνά αφήνουν λιχουδιές για το άγριο ζώο.

Είναι γνωστό ότι η συνύπαρξη της αλεπού με κατοικίδια δεν είναι καθόλου εύκολη.. Αν πέσει πάνω σε σκύλο τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα και μόνο το τρέξιμο μπορεί να την σώσει..

Στην προκειμένη περίπτωση όμως η αλεπού βρέθηκε αντιμέτωπη με… γάτα!! Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν τα δύο ζώα να κοιτάζονται και ήταν πεπεισμένοι ότι η αλεπού θα επιτεθεί στη γάτα..

Όμως όχι..

Η γάτα αποδείχθηκε πολύ θαρραλέα και ήταν αυτή που επιτέθηκε στην αλεπού θέλοντας να υπερασπιστεί την αυλή της!

Δείτε το βίντεο:

Κυνήγησε την αλεπού μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων και δεν συμφιλιώθηκε μαζί της!

Πηγή: epiruspost.gr