«Το είχα σκεφτεί από παλιά να τη σκοτώσω»: Ο 18χρονος στα Τρίκαλα αιφνιδίασε με πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει η μητροκτονία στα Τρίκαλα. Δράστης ένας 18χρονος ο οποίος στραγγάλισε τη μητέρα του με πετσέτα. Όπως ανέφερε στις Αρχές είχε σκεφτεί από παλιά να την σκοτώσει

Στις 12:30 το μεσημέρι η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον 18χρονο ο οποίος ανέφερε ότι σκότωσε τη μητέρα του. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Αντίκρισαν την 54χρονη γυναίκα νεκρή στο σπίτι της και τον 18χρονο να τους περιμένει. Άμεσα του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα.

Οι γονείς είναι χωρισμένοι εδώ και χρόνια και ο 18χρονος έμενε με τον πατέρα του. Η κόρη του ζευγαριού μένει μόνη της στον Βόλο.

Μητροκτονία-σοκ στα Τρίκαλα, τι είπε ο 18χρονος

Σήμερα ο 18χρονος πήγε στο σπίτι της μητέρας του σε συνοικία των Τρικάλων. Στις πρώτες του συνομιλίες με τους αστυνομικούς ο 18χρονος φέρεται να είπε ότι έβλεπαν μαζί τηλεόραση, όταν ξαφνικά εκείνος πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την πλησίασε από πίσω της και τη στραγγάλισε.

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα στο Φλαμούλι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους αστυνομικούς φέρεται να είπε «το είχα σκεφθεί από παλιά να τη σκοτώσω».

Κατά τον πρώτο έλεγχο της ΕΛΑΣ δεν φάνηκε να προκύπτει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο trikalavoice.gr, ο 18χρονος φέρεται να έλεγε ότι αντιμετωπίζει μπούλινγκ λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, ενώ γείτονες φέρεται να υποστήριξαν ότι οι φασαρίες μεταξύ μητέρας και γιου ήταν συχνές.

κεντρική φώτο: Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι όπου έγινε η δολοφονία / Φωτογραφία: trikalavoice.gr

iefimerida.gr