Το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου συνεχίζει το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live in HD” με την πρεμιέρα της όπερας «Πόργκυ και Μπες»

Το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλαίσιο του βραβευμένου προγράμματος “The Met:Live in HD”,συνεχίζει τις προβολές του και παρουσιάζει για πρώτη φορά την αθάνατη όπερα, «ΠΟΡΓΚΥ ΚΑΙ ΜΠΕΣ», του κορυφαίου Αμερικάνου συνθέτη Τζόρτζ Γκερσουίν, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 19:55 στην αίθουσα Θεάτρου.

Η σπάνια, φολκ όπερα «Πόργκι και Μπες» παρουσιάζεται σε νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία του James Robinson, που κάνει το ντεμπούτο του στη Met. Η «λαϊκή όπερα της Αμερικής», έτσι όπως την είχαν βαφτίσει οι δημιουργοί της, εκτυλίσσεται σε ένα φτωχό προάστιο του Τσάρλεστον στην Νότια Καρολίνα και διηγείται την ιστορία του ανάπηρου ζητιάνου Πόργκι, που ερμηνεύει ο Eric Owens και της αγαπημένης του και ναρκομανούς Μπες, που ερμηνεύει η Angel Blue.

Ο David Robertson διευθύνει ένα λαμπερό σύνολο ερμηνευτών, που περιλαμβάνει τον Donovan Singletary στον ρόλο του ψαρά Τζέϊκ, την Golda Schultz στον ρόλο της γυναίκας του Κλάρα, την Latonia Moore ως πενθούσα χήρα Σερένα, τον Frederick Ballentine ως τον έμπορο ναρκωτικών Sportin’ Life, τον Alfred Walker στον ρόλο του χοντροκομμένου λιμενεργάτη Κράουν και τη Denyce Graves στον ρόλο της Μαρίας, μητέρας του λόχου της πόλης και ιδιοκτήτριας του τοπικού μαγειρείου.

Γεμάτη με πασίγνωστες μελωδίες όπως τα αγαπημένα “Summer time,” “ItAin’t Necessarily So,” “Bess, YouIs My Woman Now,” “I Got Plenty o’ Nuttin,” και το “My Man’s Gone Now” στην οπερατική τους εκδοχή, η νέα συμπαραγωγή της Metropolitan Opera με την English National Opera και την Dutch National Opera, γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο, το 2019.

Διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων :

Γενική Είσοδος: 15 €

Φοιτητικό/Άνεργοι/Παιδιά κάτω των 15 ετών: 10 €

Κρατήσεις εισιτηρίων:

Τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο: 26410- 21158 από τις 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ.

Η πώληση εισιτηρίων θα γίνεται στο Ταμείο του θεάτρου την ημέρα της μετάδοσης μία ώρα πριν την παράσταση. ( Σάββατο 1-2-2020 από τις 19.00 – 20.00 )

Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μet, από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα το 2011, είναι η εταιρεία MYTILINEOS.

Το πρόγραμμα προβολών των μεγαλοπρεπών παραστάσεων της Met στην Ελλάδα υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.