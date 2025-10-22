Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στο πλευρό του Δημάρχου Καισαριανής και των μελών του Δ.Σ

Ψήφισμα στήριξης εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου για τον Δημάρχου Καισαριανής και τα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενάντια στη δίωξή τους με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο».

Η ανακοίνωση:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2025 εξέδωσε,νσύμφωνα με αντίστοιχο αίτημα της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΥ», με τη ν116/2025 ομόφωνη Απόφασή του, το παρακάτω ψήφισμα για έκφραση έμπρακτης στήριξης προς τον Δήμαρχο και τα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής ενάντια στη δίωξή τους με βάση τον ν. 4915/2022 και τον νόμο του Καλλικράτη με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο».Με μια απαράδεκτη και προκλητική απόφαση η κυβέρνηση, με την υπογραφή του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλεί σε απολογία του Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής για το πειθαρχικό αδίκημα της "παράβασης καθήκοντος λόγω δόλου".

Η κυβέρνηση θεωρεί πειθαρχικό αδίκημα την μετατροπή των συμβάσεων 5 υπαλλήλων στην καθαριότητα του Δήμου Καισαριανής σε αορίστου χρόνου, που αποτελεί απόφαση σταθμό στον αγώνα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου ζητάμε:

Την ανάκληση της κλήσης σε απολογία του Δημάρχου και των 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής.

Την κατάργηση της γνωστής διάταξης του νόμου, που υποχρεώνει τις δημοτικές αρχές να ασκούν έφεση σε θετικές για τους εργαζόμενους πρωτόδικες αποφάσεις.

Τη μετατροπή των σχέσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.

Χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών των Δήμων.

Θέρμο, 22 Οκτωβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κωστακόπουλος