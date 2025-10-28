Το Δημόσιο «ξύπνησε» μια μέρα και θέλησε 54 στρέμματα στο Μεσολόγγι

Ευθύνες στις δημοτικές αρχές Καραπάνου και Λύρου αποδίδει η νυν Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου με ανακοίνωσή της στην οποία εξηγεί πως αναζητώντας κατάλληλη έκταση για το νέο σταθμό του ΚΤΕΛ ο Δήμος Μεσολογγίου ερημοδικάστηκε το 2017 και δεν άσκησε έφεση μέχρι το 2020, με αποτέλεσμα το οικόπεδο έναντι του Ραδιομεγάρου να περάσει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, που είχε ασκήσει αγωγή.

Ο Δήμος Μεσολογγίου προέβη σε αυτή την ανακοίνωση καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει στο Μεσολόγγι μια μεγάλη συζήτηση και αντιδράσεις από μερίδα της αντιπολίτευσης για τη νέα χωροθέτηση του σταθμού του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, που πρόκειται να φύγει από την χώρο μπροστά από την Πύλη του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Μεσολογγίου λοιπόν με αφορμή την υπόθεση του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ εξηγεί πως έκανε μια έρευνα στις εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο ή που ο Δήμος νόμιζε ότι του ανήκουν, όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Το αποτέλεσμα ήταν ο Δήμος να χάσει 54 στρέμματα του παραλίμνιου μετώπου.

Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι «η περιουσία της πόλης χάθηκε από αμέλεια και αδιαφορία» και με αυτό τον τρόπο επιρρίπτει ευθύνες στις προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Όμως ο τραγέλαφος δεν νομίζουμε ότι αφορά μόνο τα ενδοδημοτικά του Μεσολογγίου. Αφορά πρωτίστως και περισσότερο το Ελληνικό Δημόσιο και την Κτηματική Υπηρεσία.

Από τη στιγμή που η έκταση αυτή φέρονταν αρχικά στο Κτηματολόγιο ως έκταση του Δήμου Μεσολογγίου, για ποιο λόγο πήγε το Δημόσιο το 2016 και διεκδίκησε δικαστικά από Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το ακίνητο αυτό;

Αυτό παραμένει αναπάντητο και κυρίως ανεξήγητο. Ανεξήγητο γιατί τα τελευταία πεντέμισι χρόνια περίπου που η έκταση αυτή οριστικά πέρασε στη δικαιοδοσία δεν είδαμε για κάποια κίνηση για την αξιοποίησή της ή έστω κάποιου μέρους αυτής της έκτασης. Έτσι σήμερα, ακόμη και πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι που αναπλάστηκαν με ευρωπαϊκά προγράμματα, ανήκουν στην Κτηματική Υπηρεσία. Και έτσι αν αύριο ο Δήμος Μεσολογγίου θέλει να αξιοποιήσει κάποια άλλο χρηματοδοτικό για αυτούς του κοινόχρηστους χώρους δεν θα μπορεί ή θα πρέπει να «φτύσει αίμα» για να πάρει την άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία…

Δυστυχώς όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις με την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, που παραμένει αναξιοποίητη, έτσι και με αυτή στο Μεσολόγγι, το Δημόσιο παίρνοντας την κυριότητά της, είναι σαν να έβαλε την έκταση στην φυλακή…

Εφημερίδα ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ