Το δημογραφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Σκιαδαρέση με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου

Το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού στο επίκεντρο της συνάντησης του Σπύρου Σκιαδαρέση με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων.

Η ανακοίνωση:

Το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, η έλλειψη πολιτικών στήριξης της οικογένειας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνοι τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και περιχώρων.

Ο κ. Σκιαδαρέσης συνοδευόταν από τον περιφερειακό σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστο Κωστακόπουλο και το μέλος της παράταξης, Νίκο Κάκκο και στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με

θέματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες, μεταξύ των οποίων η οικονομική επιβάρυνση, λόγω και της ακρίβειας, οι φορολογικές ανισότητες, οι ελλείψεις στην κοινωνική πολιτική που θα έπρεπε να ενισχύει όσες οικογένειες επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, κ.α.

Ο επικεφαλής της «Νέας Δυτικής Ελλάδας», συνεχάρη τον πρόεδρο του Συλλόγου, Βασίλειο Καπέρδα και όλο το Δ.Σ. για το έργο και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τόσο στην κατεύθυνση «αναζωογόνησης» του πολυτεκνικού κινήματος, όσο και ανάδειξης των δίκαιων αιτημάτων τους.

Όπως επισημάνθηκε, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας περιορίζονται σε ημίμετρα, ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να εντείνεται το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό.

Ο κ. Καπέρδας επανέλαβε και βρήκε σύμφωνα τα μέλη της περιφερειακής παράταξης, πως απαιτείται η χάραξη ενός εθνικού σχεδίου που θα προκύψει βάσει των πραγματικών και υφιστάμενων αναγκών και με τη συνεργασία όλων των

εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό ζήτημα, είναι θέμα επιβίωσης του Έθνους. Οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας και οφείλουμε, ως Αυτοδιοίκηση, να τις στηρίξουμε έμπρακτα με πολιτικές ουσίας και προοπτικής», ανέφερε ο κ. Σκιαδαρέσης και δεσμεύτηκε πως η «Νέα Δυτική Ελλάδα» βρίσκεται στο πλευρό των συλλόγων πολυτέκνων της περιφέρειας, υποστηρίζοντας κάθε δράση που υποστηρίζει την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή.