Το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλορ φιλοξενείται στο Μενίδι την Κυριακή 24 Αυγούστου

Την Κυριακή 24 Αυγούστου ο Δήμος Αμφιλοχίας φιλοξενεί στο Μενίδι το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας και ο Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου "Ερωδιός" υποδέχονται φολκλορικά συγκροτήματα από τη Σερβία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Μπαγκλαντές σε ένα μεγάλο χορευτικό δρώμενο που θα παρουσιάσει στο κοινό διεθνείς παραδοσιακούς χορούς.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παρέλαση των συγκροτημάτων κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου του Μενιδίου και θα ακολουθήσουν χορευτικά δρώμενα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.