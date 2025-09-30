Το χειμερινό πρόγραμμα Μουσείων και Κήπου Ηρώων Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει για το χειμερινό πρόγραμμα των Μουσείων και του Κήπου των Ηρώων.
Διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης – Δημοτική Πινακοθήκη
Τρίτη έως Κυριακή: 09:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
Δευτέρα: Κλειστό

2. Μουσείο Οικείας Τρικούπη
Τρίτη έως Κυριακή: 09:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
Δευτέρα: Κλειστό

3. Κήπος Ηρώων
Δευτέρα έως Κυριακή 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.

4. Μουσείο Χαρακτικής Βάσως Κατράκη
Δευτέρα έως Κυριακή: 09.00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

5. Μουσείο Αλιείας
Δευτέρα έως Σάββατο: 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
Κυριακή: Κλειστό

Το πρόγραμμα ισχύει από την 1 η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026

30 Σεπ 2025

Ετικέτες: δημος μεσολογγιου, Κήπος Ηρώων, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

