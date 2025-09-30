Το χειμερινό πρόγραμμα Μουσείων και Κήπου Ηρώων Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Μην παραλείψετε το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου αν επισκεφθείτε Κυριακή την Αθήνα με παιδιά!

Τις φθινοπωρινές Κυριακές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου στο Μουσείο Πειραμάτων οι πολύ μικροί επιστήμονες θα κάνουν «πολύχρωμα» πειράματα και θα διώξουν τη μάγισσα Ξερόλα με τη βοήθεια της Ντίας Χημείας, της Φίφης Φυσικής και της Μπιάς Βιολογίας, ενώ οι λίγο μεγαλύτεροι επιστήμονες θα μάθουν τα πάντα για την ατμόσφαιρα και τα καιρικά φαινόμενα και θα κάνουν αληθινά πειράματα Χημείας.