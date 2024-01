Το αυτοκίνητο ασφαλείας της F1 έρχεται από… το μέλλον

Το “Safety Car” της νέας σεζόν στην ελίτ του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένεται να έχει αρκετές σημαντικές – επιπρόσθετες – λειτουργίες, ελέγχοντας της κατάσταση της πίστας, αλλά και εντοπίζοντας… θραύσματα.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας της Mercedes έρχεται από το… μέλλον για το 2024. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία Mercedes AMG GT Black Series, με σύστημα LiDAR (Light Detection and Ranging). Αυτό σημαίνει πως το “Safety Car” θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου της πίστας, αναγνώρισης της κατάστασής της, δημιουργίας 3D χαρτών αλλά και εντοπισμού θραυσμάτων όποτε χρειάζεται.

Είναι ειδικό σύστημα, το οποίο θα δίνει πληροφορίες στην FIA και στην εκάστοτε Διεύθυνση Αγώνα. Μάλιστα, οι λειτουργίες που θα προσφέρει θα παρέχονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανιχνεύοντας μικρά θραύσματα σε απόσταση 250 μέτρων, ενώ περίπου στα 500 θα είναι σε θέσει να βρίσκει τα μεγαλύτερα.

Ωστόσο, αναμένεται η ανακοίνωση του έτερου αυτοκινήτου ασφαλείας, εκείνο της Aston Martin. Δεν είναι γνωστό ακόμη ποιες θα είναι οι λειτουργείες του και αν θα είναι του ίδιου επιπέδου της Mercedes.//ΓΚ.

— Motorsport.com (@Motorsport) January 10, 2024