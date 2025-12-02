Το αρχαίο θέατρο στην Στράτο Αγρινίου – Η πέτρινη πύλη της Ακαρνανίας προς το μεγαλείο του παρελθόντος

Το αρχαίο θέατρο στην Στράτο Αιτωλοακαρνανίας δεν είναι απλώς ένα μνημείο, αλλά μια πέτρινη πύλη προς μια εποχή όπου η Ακαρνανία στεκόταν περήφανη και ισχυρή.

Χτισμένο τον 4ο αιώνα π.Χ., αγκαλιασμένο από τις πλαγιές του λόφου και στραμμένο προς τον μεγαλοπρεπή Αχελώο, μοιάζει σαν να αντλεί ακόμη δύναμη από τη γη και το ποτάμι που το περιβάλλουν.

Εκεί, ανάμεσα σε περίπου 4.600 θέσεις λαξευμένες με ακρίβεια, αντηχούσαν κάποτε φωνές ποιητών και ηρώων,δράματα και ύμνοι που ύψωναν το πνεύμα και άναβαν την καρδιά των ανθρώπων. Σήμερα, αν και βρισκεται σε φαση αποκατάστασης, το θέατρο διατηρεί μια σχεδόν μυθική σιωπή,μια σιωπή που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι, αν κλείσεις τα μάτια, μπορείς να ακούσεις ξανά τον απόηχο της αρχαίας πόλης που κάποτε κυριάρχησε στην περιοχή.

Above View