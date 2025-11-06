Το απαγορευτικό Μητσοτάκη στους υπουργούς για συμμετοχή στο πάρτυ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Απαγορευτικό στους υπουργούς του έβγαλε την περασμένη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να μην συμμετάσχουν στο welcome party προς τιμήν της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην χώρα μας Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να συνεδριάσει το υπουργικό του συμβούλιο υπό τους ήχους του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού στο Κέντρο Αθηνών όπου έγινε το πριβέ πάρτυ ή υπάρχουν άλλοι λόγοι είναι προς διερεύνηση.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του naftemporiki.gr, περί τους 10 υπουργούς δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

Εκείνοι που «παραβίασαν το απαγορευτικό» και παραβρέθηκαν ήταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας.

Με τον Βασίλη Κικίλια είχαν συναντηθεί και στις ΗΠΑ. Στην σύντομη ομιλία της, μπροστά από δύο τεράστιες σημαίες των ΗΠΑ και της Ελλάδας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Μαζί θα κάνουμε φανταστικά πράγματα, για αυτές τις εξαιρετικές χώρες, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας που υπέβαλε επισήμως τα διαπιστευτήριά της δέκα μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε αισθητή την παρουσία της με το καινοφανές όσο και εντυπωσιακό διπλωματικό λάιφ στάιλ της, κάτι που με αβρότητα σχολίασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας στην τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων.

Η άτυπη συνάντηση με Δένδια

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση – βεβαίως εκτός πρωτοκόλλου – της νέας πρέσβειρας ήταν με τον υπουργό Αμύνης Νίκο Δένδια.

Η άτυπη συνάντηση έγινε με αφορμή την δεξίωση που παρέθεσε η πρεσβεία των ΗΠΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, το περασμένο Σάββατο το βράδυ, την ίδια μέρα της άφιξής της στην χώρα μας. Βεβαίως το πρωτόκολλο προβλέπει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε συνάντηση έστω και κοινωνικού περιεχομένου του πρωθυπουργού με την πρέσβειρα πριν την επίδοση των διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Από την άλλη όμως η σχέση με τον πρωθυπουργό προς το παρόν έχει περιοριστεί στο απολύτως τυπικό πλαίσιο, ενδεικτικό των όχι καλών σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Λευκό Οίκο. Παρά τις προσπάθειες η ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχει ξεχάσει την ταύτιση του πρωθυπουργού με την προηγούμενη διοίκηση Μπάιντεν.

Χαμόγελα στο Μαξίμου

Πάντως στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μία ημέρα μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων περίσσεψαν τα χαμόγελα και οι θερμές δηλώσεις για τις σχέσεις των δύο χωρών. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε. Έρχεστε σε μία εποχή, που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο twitter μετά την συνάντηση ανέφερε: «Είχα μία φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας».

Ο πρωθυπουργός δίνει έμφαση στον ενεργειακό τομέα και στην συνεργασία με τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι «Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για όλη την περιοχή».