Το «αντίο» της Σταρακά στον Διονύση Σαββόπουλο - «Ήσουν η φωνή μιας Ελλάδας που πάλευε να σταθεί όρθια»

Με βαθιά συγκίνηση η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά αποχαιρετά τον σπουδαίο Έλληνα τραγουδοποιό, Διονύση Σαββόπουλο, που «έφυγε» στα 81 του έτη.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο “Υγεία”, έφυγε το βράδυ της Τρίτης (21/10) από ανακοπή καρδιάς. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Σε σχετική ανάρτηση η κ. Χριστίνα Σταρακά αναφέρει:

Διονύση Σαββόπουλε,

Μας συντρόφευσες για δεκαετίες. Με τα τραγούδια σου μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς τη χώρα, τον εαυτό μας, τον κόσμο γύρω. Ήσουν η φωνή μιας Ελλάδας που πάλευε να σταθεί όρθια, με χιούμορ, ευαισθησία και πείσμα.

Σε αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Άφησες πίσω σου έναν ολόκληρο τρόπο να υπάρχουμε.