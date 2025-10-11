Το «αντίο» της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριχωνίδας στον Ανδρέα Κουτσοκώστα

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Τριχωνίδας αποχαιρετά τον Ανδρέα Κουτσοκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριχωνίδας (Ο.ΣΥ.Τ.) για τον Ανδρέα Αριστ. Κουτσοκώστα::

“Αντίο Ανδρέα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριχωνίδας (Ο.ΣΥ.Τ.), εξέδωσε ψήφισμα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του Ανδρέα Αριστ. Κουτσοκώστα, ιδρυτικού μέλους της (ένας εκ των τριών που εργάστηκαν για τη δημιουργία της το 1987).

Ο Ανδρέας μας γεννήθηκε στην Καλλιθέα Τριχωνίδας. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου των Απανταχού Καλλιθεατών Τριχωνίδας “Η Προσποδά” το 1978 και υπήρξε πρόεδρός του για δέκα έτη. Ο μακροβιότερος Πρόεδρος. Λάτρευε το χωριό του και την Τριχωνίδα. Υπήρξε ενεργός εθελοντής στα Αιτωλοακαρνανικά δρώμενα σε όλη του τη ζωή. Ήταν στάση ζωής γι’ αυτόν η Συλλογική δράση, η προσήλωσή του στο κοινό καλό κι οφείλουμε τα μέγιστα τη μικρή τρυφερή του πατρίδα που κυριολεκτικά αποτελούσε την τεράστια, υπέροχη καρδιά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των μελών που εξήραν την προσωπικότητα του εκλιπόντος, το ήθος του, σκιαγραφώντας τη δημιουργική πορεία του στο πατριωτικό γίγνεσθαι και την αγάπη που τον διέκρινε για τα θέματα της επαρχίας Τριχωνίδας και της Αιτωλοακαρνανίας, αποτίοντας τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα

ΨΗΦΙΖΕΙ

Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία στη γενέτειρά του το Διοικητικό Συμβούλιο,

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος,

Να γίνει δωρεά σε φορέα της γενέτειράς του στη μνήμη του,

Να δημοσιευθεί το παρόν στην “Θερμιώτικη Ηχώ” και στον Συλλογικό Τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πάνος Χριστόπουλος Πρόεδρος

Γεώργιος Παπανικολάου Αντιπρόεδρος

Μαρία Κουτσοκώστα Γενική Γραμματέας

Αγγελική Σταθοπούλου Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Μπαμπάτσικου-Κόκκου Ταμίας

Αθανάσιος Κοκκαλάκης Αναπληρωτής Ταμίας

Χρήστος Λαμπράκης Οργανωτικός Γραμματέας

Αριστόβουλος Παπαηλίας Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Δημήτρης Παπαθανασόπουλος Μέλος

Βασίλειος Σταθόπουλος Μέλος

Βασίλειος Καππές Μέλος