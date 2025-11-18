Το Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου αναζητά ερασιτέχνες ηθοποιούς για τη θεατρική περίοδο 2025-26

Ερασιτέχνες ηθοποιούς αναζητά το Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου για τη νέα θεατρική παραγωγή 2025-26, δίνοντας την ευκαιρία σε άνδρες και γυναίκες 25-45 ετών, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, να γιορτάσουν μαζί τα 10 χρόνια δράσης στα θεατρικά δρώμενα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Θεατρικό Τμήμα Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου, εορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης και παρουσίας στα θεατρικά δρώμενα, αναζητά άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ηθοποιούς ή και άτομα που θέλουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά με το θέατρο, για την νέα του θεατρική παραγωγή 2025-26.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαμένουν στην περιοχή Αγρινίου και να είναι ηλικίας 25 έως 45 ετών. Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη θεατρική εμπειρία.

Μετά την μεγάλη επιτυχία της τελευταίας παράστασης «Πλακώσανε τα UFO», που ανέβηκε τον Μάϊο ΄25 στο Αγρίνιο, συνεχίζουμε στο ίδιο πνεύμα, για να προσφέρουμε ποιοτικά έργα, με στόχο τη διασκέδαση και τον κοινωνικό προβληματισμό, που τόσο είναι αναγκαία σήμερα.

Γνωρίζουμε πως υπάρχουν αρκετοί, που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο θεατρικό σανίδι, γι αυτό και δίνουμε αυτήν την ευκαιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας και θα ακολουθήσει προσωπικό ραντεβού.

Πληροφορίες/εκδήλωση ενδιαφέροντος: www.opentheater.gr