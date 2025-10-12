Το Άνω Κεράσοβο τίμησε το κάστανο με ένα αυθεντικό φθινοπωρινό γλέντι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε φέτος η καθιερωμένη «Γιορτή Κάστανου» στο Άνω Κεράσοβο, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγρινίου και τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Άνω Κερασόβου.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Σάββατο (11.10.25) με έναν όμορφο περίπατο μέσα στο καστανοδάσος, με αφετηρία την πλατεία του χωριού, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιώργος Κοντογιάννης και ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Ιωάννης Φαρμάκης.

Η κεντρική εκδήλωση κορυφώθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στο γήπεδο του χωριού, μέσα στο καταπράσινο δάσος. Από το μεσημέρι, ο χώρος πλημμύρισε από κόσμο κάθε ηλικίας, μουσική και αρώματα από φρεσκοψημένα κάστανα και παραδοσιακό τσίπουρο. Το γλέντι άναψε με τη ζωντανή ορχήστρα του Γιώργου Βελισσάρη, παρασύροντας τους παρευρισκόμενους σε έναν αυθεντικό παραδοσιακό χορό και τραγούδι.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν, για ακόμη μία χρονιά, εντυπωσιακή, επιβεβαιώνοντας ότι η «Γιορτή Κάστανου» έχει καθιερωθεί ως ένας ζωντανός θεσμός για την περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Κώστας Παπακωστόπουλος, Petros Papakostopoulos