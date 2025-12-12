Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2025
Το Άνω Κεράσοβο φόρεσε τα γιορτινά του – Το Σάββατο η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τα  γιορτινά του φόρεσε και φέτος το Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, με την Κοινότητα να προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Στολίστηκε και φέτος το χωριό μας!

Το Άνω Κερασόβο φόρεσε τα γιορτινά του και σας περιμένει για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

  • Ημερομηνία: 13/12/25
  • Ώρα φωταγώγησης: 19:00
  • Σημείο: Κεντρική πλατεία Άνω Κερασόβου

Η Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου – Κλήμα Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Απανταχού Άνω Κερασοβιτών «Η Γη του Κάστανου» θα προσφέρουν:

  • Ζεστή καστανόσουπα
  • Ζεστό κρασί
  • Ζεστό ρακόμελο
  • Ζεστές τηγανίτες
  • Κάστανα ψητά
  • Και πολλά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα

Και φυσικά χριστουγεννιάτικη μουσική

Για τους μικρούς μας φίλους:

Από τις 18:00 το απόγευμα θα υπάρχει ανιματέρ, ο οποίος για δύο γεμάτες ώρες θα παίζει και θα πραγματοποιεί δράσεις με τα παιδιά.

Μετά το άναμμα του δέντρου, ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους μικρούς μας φίλους!

Δείτε το βίντεο:

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να ζεσταθούμε και να χαρούμε την έναρξη των Χριστουγέννων στο χωριό μας! 🎶✨

Σας περιμένουμε όλους!

