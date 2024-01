Το αμερικανικό τάνκερ Chem Ranger απέφυγε τους πυραύλους των Χούθι – Ελληνική εταιρεία διαχειρίζεται το πλοίο

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι το δεξαμενόπλοιο Chem Ranger, το οποίο διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία, έγινε στόχος της νέας επίθεσης των Χούθι. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές οι πύραυλοι έπεσαν κοντά αλλά στη θάλασσα, όπως ανακοινώθηκε.

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days

On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024