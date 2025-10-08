Το Αγρίνιο ζωντανεύει όπως ποτέ άλλοτε με το 1ο Youth Festival 2025

Το Αγρίνιο ζωντανεύει όπως ποτέ άλλοτε με το 1ο Youth Festival 2025, ένα μοναδικό διήμερο που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Αγρινίου με μουσική, τέχνη και νεανική ενέργεια!

Το Αγρίνιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 1ο Youth Festival 2025, μια νέα, δυναμική διοργάνωση που υπόσχεται να γεμίσει την πόλη με ρυθμό, δημιουργικότητα και έμπνευση!

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, οι Καπναποθήκες Παπαστράτου μεταμορφώνονται σε έναν πολύχρωμο χώρο δράσης και ψυχαγωγίας, όπου η νεολαία έχει τον πρώτο λόγο.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Live εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες,

Street art και δημιουργικά εργαστήρια,

DJ sets που θα ανεβάσουν τη διάθεση στα ύψη,

Χορό, ενέργεια και θετική αύρα σε κάθε γωνιά.

Το Youth Festival 2025 δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός· είναι μια γιορτή έκφρασης, συνάντησης και έμπνευσης για όλους τους νέους.

Μια ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες, να γνωριστούν, να εκφραστούν ελεύθερα και να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο κέντρο της πόλης.

Τοποθεσία : Καπναποθήκες Παπαστράτου, Αγρίνιο

: Καπναποθήκες Παπαστράτου, Αγρίνιο Ημερομηνίες : 17–18 Οκτωβρίου 2025

: 17–18 Οκτωβρίου 2025 Μην το χάσεις — έρχεται το πιο φρέσκο και ζωντανό φεστιβάλ της χρονιάς!

Η αφίσα: