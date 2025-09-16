Το Αγρίνιο υποδέχθηκε την Τίμια Κάρα του Αγίου Ελευθερίου στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας - Το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Το Αγρίνιο υποδέχθηκε με κατάνυξη την Τίμια Κάρα του Αγίου Ελευθερίου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.

Με την δέουσα λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16/09/25 η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Ιερομάρτυρος Ελευθερίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό, τον Ιερό Κλήρο, τις Αρχές και τον πιστό λαό της πόλεως.

Το Ιερό Λείψανο προέρχεται από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσώνος, της Μητροπόλεως Ελασσώνος.

Αμέσως μετά την υποδοχή ξεκίνησε η Ιεράς παράκληση του Αγίου, ενώ για τις 9:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου.

Το Ιερό λείψανο θα παραμείνει στην Αγία Βαρβάρα έως και την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ενώ καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Αξίζει να τονίσουμε πως η Αγία Βαρβάρα θα παραμένει ανοιχτή καθημερινά από τις 7:00’ το πρωί έως τις 10:00’ το βράδυ.

Δείτε φωτογραφίες:

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας για τις επόμενες ημέρες:

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού και Άγιο Ευχέλαιο

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

8:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία επι τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Αναστάσιμου Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

5:30 μ.μ.. Ιερό Ευχέλαιο και αναχώρηση της κάρας του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου