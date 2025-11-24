Το Αγρίνιο υποδέχεται την Πέμπτη την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Δήμος Αγρινίου υποδέχεται το μεσημέρι της Πέμπτης (27.11.25) την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων- “MILANO CORTINA 2026”.

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει τη διοργάνωση της Τελετής Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη, στο πλαίσιο της Λαμπαδηδρομίας για τους ΧΧV Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «MILANO CORTINA 2026».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 – ώρα συγκέντρωσης στις 13:00 και θα περιλαμβάνει:

Άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας

Αφή του βωμού

Χαιρετισμούς Δημάρχου και εκπροσώπων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων

Σύντομο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Η Τελετή Υποδοχής θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο γεγονός που προβάλλει τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας και της ευγενούς άμιλλας, καθώς και να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί πολίτες και φορείς να παρευρεθούν, δίνοντας ζωντάνια και δυναμική στην υποδοχή της Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημάρχου (2641 360400).