Το Αγρίνιο τιμά το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου – Η παρέλαση των σχολείων της πόλης

Με λαμπρότητα και υψηλό εθνικό φρόνημα ξεκίνησε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας, με την οποία κορυφώνονται, ως είθισται, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου!

Ο Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θανάσης Μπαλέρδας, ήταν ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην παρέλαση του Αγρινίου.

Ανέκαθεν, όπως και φέτος, οι ενδυμασίες των μαθητών συνδυάζονται με το χρώμα του ουρανού, της θάλασσας και της ελληνικής σημαίας, χωρίς φυσικά να «απουσιάζουν» και οι παραδοσιακές φορεσιές.

Να τονίσουμε ότι πριν την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας προηγήθηκε η κατάθεση των στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη.