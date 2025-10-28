Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Slider Home Page
Slider Home Page

Το Αγρίνιο τιμά το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου – Η παρέλαση των σχολείων της πόλης

Το Αγρίνιο τίμησε την επέτειο του "ΟΧΙ" με την μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Με λαμπρότητα και υψηλό εθνικό φρόνημα ξεκίνησε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας, με την οποία κορυφώνονται, ως είθισται, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου!
Ο Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θανάσης Μπαλέρδας, ήταν ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην παρέλαση του Αγρινίου.
Ανέκαθεν, όπως και φέτος, οι ενδυμασίες των μαθητών συνδυάζονται με το χρώμα του ουρανού, της θάλασσας και της ελληνικής σημαίας, χωρίς φυσικά να «απουσιάζουν» και οι παραδοσιακές φορεσιές.
Να τονίσουμε ότι πριν την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας προηγήθηκε η κατάθεση των στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγρίνιο: Η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην...

Αγρίνιο: Η Δοξολογία για την επέτειο του «ΟΧΙ» στην Μητρόπολη

Αγρίνιο: Θύμα βανδαλισμού οι ιστορικοί κίονες – Ντροπή για όλους μας

Από το Αγρίνιο στο Παιδαγωγικό Αθηνών – Βραβεύτηκε η μαθήτρια Χριστίνα Κατσαδούρου

Πάνω στην ιστορική γέφυρα Μόρνου οι υπογραφές για την αποκατάσταση με 2,3 εκατ....

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Αγρίνιο – Αρχίζουν οι «Διαλέξεις...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.