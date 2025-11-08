Το Αγρίνιο συντονίζει και τη νησιωτικότητα! Με αρκετή δόση χιούμορ αντιμετώπισε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου το γεγονός ότι ορίστηκε να συντονίσει θεματική ενότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που αφορούσε τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και την τουριστική ανάπτυξη.

«Σήμερα με βάλανε σε αυτό το πάνελ, γιατί είμαι ειδικός λόγω του δήμου μου στη νησιωτικότητα…» είπε καλωσορίζοντας τους εισηγητές της θεματικής αυτής συνεδρίας κάνοντας όλους στην αίθουσα να χαμογελάσουν… Βέβαια έσπευσε να διευκρινίσει ότι «ο δήμος Αγρινίου τον “παλεύει” τον τουρισμό όχι βέβαια με τη λογική ήλιος και θάλασσα, αφού δεν έχει θάλασσα το Αγρίνιο, αλλά με μία άλλη λογική». «Έχουμε όμως ορεινότητα» πρόσθεσε ο Γιώργος Παπαναστασίου και δείχνοντας μία διάθεση για πειράγματα, έσπευσε να προσθέσει απευθυνόμενος προς το δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο «παρά το γεγονός ότι ο φίλος μου ο Θανάσης νομίζει ότι ορεινά είναι μόνο τα Καλάβρυτα, γιατί οι Καλαβρυτινοί πρέπει να ξέρετε ότι βλέπουν τα Καλάβρυτα σαν τον ομφαλό της γης».

Πάντως το έργο του Γιώργου Παπαναστασίου ήταν δύσκολο ως συντονιστής αυτής της συζήτησης, όχι γιατί δεν είναι ειδικός, αντιθέτως έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά ακόμη και τη νομοθεσία για τους ναυαγοσώστες, αλλά γιατί τα θέματα ήταν πολλά και σημαντικά, όπως μεγάλος ήταν και ο αριθμός των ομιλητών. Μάλιστα σε κάποιες στιγμές δεν έλειψαν και κάποιες μικροπαρεξηγήσεις μεταξύ των αυτοδιοικητικών, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν εν τη γενέσει τους, όπως αυτή που είχε ο Γιώργος Παπαναστασίου με τη δήμαρχο Τήλου Μαρία Καμά. Ο δήμαρχος Αγρινίου πάντως χθες είχε την τιμητική του όλη τη μέρα, γιατί αμέσως μετά συντόνισε άλλη θεματική συνεδρίαση με θέμα περιβάλλον, ενέργεια και αγροτική οικονομία».

Εφημερίδα “Συνείδηση”