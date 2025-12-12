Το Αγρίνιο μια αγκαλιά για τα παιδιά της «Φλόγας» με χριστουγεννιάτικη εθελοντική αιμοδοσία και bazaar

Με σημαντική συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας πραγματοποιείται στο Αγρίνιο, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη εθελοντική αιμοδοσία και το bazaar, αφιερωμένα στα παιδιά της «Φλόγας» και στους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία.

Η ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο Μέγαρο είναι ζεστή και γιορτινή, με κυρίαρχο το αίσθημα της προσφοράς. Η δράση διοργανώνεται από τον Δήμο Αγρινίου, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Τμήμα Αιμοδοσίας), στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Παραμύθι από Ζάχαρη».

Η αιμοδοσία διεξάγεται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, από τις 8:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 2:30 το μεσημέρι, στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες εθελοντές καταφθάνουν στον χώρο, οικογένειες, νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, δίνοντας το παράδειγμα της αλληλεγγύης ενόψει των Χριστουγέννων.

Στον χώρο λειτουργεί επίσης ένα όμορφο Bazaar, όπου βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο και η κ. Έλενα Σαπλαούρα – Παπαγιάννη, εκπρόσωπος της «Φλόγας», Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και μητέρα της 14χρονης Μαργαρίτας Σαπλαούρα, η οποία «έφυγε» τον Μάιο του 2018, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στην προσπάθεια συμμετέχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εξίσου σημαντική ήταν και η δράση των χορηγών ΔΟΥΚΑΣ Συστήματα Αλουμινίου – Μηχανήματα, Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, FIRMA Επιγραφές, των οποίων η συμβολή συνέβαλε στην άρτια διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι εθελοντές πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθμό ΑΜΚΑ.