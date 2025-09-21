Το Αγρίνιο κερνάει χαλβά Φαρσάλων

Το Αγρίνιο κερνά χαλβά Φαρσάλων, ζεστός και λαχταριστός, μόλις βγήκε από το φούρνο! Η συνταγή είναι από την κ. Κατερίνα Γαλάκη – "Χρυσές Συνταγές"

Υλικά

1 ποτήρι κρασιού καλαμποκέλαιο 1 κιλό ζάχαρη 2 ποτήρια νερού νισεστέ 5 βανίλιες αμύγδαλα αποφλοιωμένα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ διαλύουμε τον νισεστέ και τις βανίλιες με 3 ποτήρια νερό και τη ζάχαρη. Σε κατσαρόλα βάζουμε το λάδι με την υπόλοιπη ζάχαρη να βράσουν, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να καραμελώσουν.

Μόλις η καραμέλα είναι έτοιμη, προσθέτουμε τα αμύγδαλα για να καβουρδιστούν. Όταν σκουρύνουν αρκετά, ρίχνουμε προσεκτικά το μείγμα του νισεστέ σε μικρές ποσότητες, ανακατεύοντας καλά μέχρι να σχηματιστεί μια μεγάλη μπάλα.

Αδειάζουμε το μείγμα σε ταψί, πασπαλίζουμε από πάνω με λίγη κρυσταλλική ζάχαρη και ψήνουμε για 5–10 λεπτά στο γκριλ σε υψηλή θερμοκρασία, ώστε να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική καραμελένια κρούστα.

Σερβίρουμε τον χαλβά ζεστό ή χλιαρό.