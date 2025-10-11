Το Αγρίνιο γιορτάζει τη φωτογραφία – Με επιτυχία ξεκίνησε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ «Photopolis»

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού ξεκίνησε στο Αγρίνιο το απόγευμα του Σαββάτου (11.10.25) τα εγκαίνια του 7ου Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ «Photopolis», το οποίο θα διαρκέσει έως τις 20.10.25, χαρίζοντας για δέκα ημέρες μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

Το Αγρίνιο «μεταμόρφωσε» γνωστά της σημεία σε γκαλερί! 240 φωτογραφίες από 78 καλλιτέχνες από 48 χώρες φιλοξενήθηκαν σε χώρους όπως η παλαιά δημοτική αγορά στην πλατεία Δημάδη, το μουσείο Καπράλου, το Παπαστράτειο Μέγαρο, τη γκαλερί «Ταξιδεύουσα» και την κεντρική πλατεία του Αγρινίου (πλατεία Δημοκρατίας).

Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με παρουσιάσεις έργων, portfolio reviews, φωτογραφικά εργαστήρια και ομιλίες, που έφεραν κοντά επαγγελματίες της εικόνας και φίλους της φωτογραφίας, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής ιδεών και έμπνευσης.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το διήμερο προβολής ταινιών μικρού μήκους (18 και 19 Οκτωβρίου) στον δημοτικό κινηματογράφο «ΑΝΕΣΙΣ», όπου παρουσιάστηκαν 15 ταινίες επιλεγμένες μέσα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, αναδεικνύοντας τη σύνδεση φωτογραφίας και κινηματογράφου.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ είχε η Ελένη Μουζακίτη, ενώ την οργάνωση υποστήριξαν η Λίλα Ζώτου, η φωτογραφική ομάδα «art8» και μια ομάδα εθελοντών που έδωσαν ζωντάνια και ενέργεια στη διοργάνωση.

Το «Photopolis» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αγρινίου, με την πολύτιμη συμβολή χορηγών και συνεργαζόμενων φορέων.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά πως το «Photopolis» έχει πλέον εδραιωθεί ως πολιτιστικό γεγονός με διεθνή ακτινοβολία, το οποίο αναδεικνύει το Αγρίνιο σε κέντρο φωτογραφίας.

Ο Διευθυντής του φεστιβάλ Πάνος Καλτσάς στο πλαίσιο της διοργάνωσης επεσήμανε: «Σας καλούμε να περπατήσετε μαζί μας σε αυτόν τον κόσμο της εικόνας που ανοίγεται μπροστά μας και να ανακαλύψετε ξανά τη χαρά της κοινής εμπειρίας. Η φωτογραφία μπορεί να γίνει κοινός τόπος συνύπαρξης, αναστοχασμού και έμπνευσης».

Δείτε φωτογραφίες: