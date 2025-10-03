Το Αγρίνιο γίνεται για δύο ημέρες το κέντρο της χορωδιακής μουσικής

Ξεκίνησε στον κινηματογράφο "Άνεσις" στην καρδιά του Αγρινίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα είναι στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου 2025 με ελεύθερη είσοδο.

Το Αγρίνιο υποδέχθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών, μια διοργάνωση που συγκεντρώνει κάθε χρόνο φωνές και μουσικές από διαφορετικές γωνιές της χώρας, ενώ έχουν συμμετάσχει σ αυτό και σημαντικές χορωδίες και προσωπικότητες και από άλλες χώρες τόσο της Ευρώπης, όσο και πέραν αυτής!

Στο φετινό φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 25 χορωδίες με διακεκριμένους μαέστρους και πάνω από 830 χορωδούς και συνοδούς, προσφέροντας στο φιλότεχνο κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής δύο ημέρες γεμάτες υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές παραστάσεις

Σήμερα (03.10.25) και αύριο 04.10.25 οι φίλοι της χορωδιακής μουσικής έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις με διαφορετικά είδη μουσικής, από θρησκευτική και παραδοσιακή μουσική έως και τις νεανικές και πολυφωνικές εκτελέσεις.

Η αυλαία άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση της χορωδίας Cantare του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, που φέρνει στο προσκήνιο τη νεανική δημιουργικότητα της πόλης. Στη συνέχεια, η ατμόσφαιρα άλλαξε χρώμα με τη Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Λουτρακίου, δίνοντας μια πιο εκκλησιαστική διάσταση. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με το Κέντρο Λόγου, Τέχνης και Επιστήμης Αμφιλόχιας «Διόδος – Το Μαιστράλι», που φέρνει στο φεστιβάλ τον παλμό της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής, πριν παραδοθεί η σκυτάλη στη χορωδία «Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου» από τη Λάρνακα, γνωστή για την προσήλωσή της στη θρησκευτική μουσική.

Η βραδιά απέκτησε πιο σύγχρονη υφή με το φωνητικό σύνολο «Τέχνης Κίνηση Σεμένο», ενώ ακολούθησε η χορωδία Allegro του Δήμου Αγρινίου, δίνοντας τον παλμό της τοπικής κοινότητας.

Αργότερα, τη σκηνή κατέλαβε η χορωδία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Ηλιούπολης και η ιστορική χορωδία «Ορφέας» Αγρινίου, που αποτελεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες μουσικές παρουσίες της περιοχής. Η βραδιά συνεχίστηκε με τη χορωδία του Συλλόγου Ευ Ζην Δήμου Ευρώτα, τη χορωδία «Συμφωνία» Χαλάστρας και τη Χορωδία Ενηλίκων του Δημοτικού Ωδείου Δάφνης, πριν κορυφωθεί με την πολυφωνική χορωδία Μελοέσσα, που κλείνει το πρώτο μέρος του φεστιβάλ με πλούσιο ηχόχρωμα.

Δείτε φωτογραφίες:

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η δεύτερη ημέρα ξεκινά με νεανική ενέργεια, καθώς η χορωδία του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών φέρνει στο προσκήνιο τη φρεσκάδα του σχολικού χώρου. Η συνέχεια ανήκει στη Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Ορεστιάδας, που ενισχύει την πνευματική διάσταση της διοργάνωσης, ενώ ακολουθεί η χορωδία «Οι φίλοι της παράδοσης» από το Ξυλόκαστρο, με ήχους εμπνευσμένους από τη λαϊκή και δημοτική μουσική.

Το «Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου» από τη Λάρνακα επιστρέφει στη σκηνή, προτού τη σκυτάλη πάρει το Πολυφωνικό Μικτό Χορωδιακό Σύνολο Ευρωπού, γνωστό για τις δυναμικές πολυφωνικές του εκτελέσεις. Σειρά έχει η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ιωαννίνων, που συνδυάζει τον χώρο της εργασίας με τη συλλογική μουσική δημιουργία, και αμέσως μετά η ιστορική χορωδία «Ορφέας» Κορίνθου, η οποία συνεχίζει να τιμά μια μακρά παράδοση στον χορωδιακό χώρο.

Το πρόγραμμα της βραδιάς εμπλουτίζεται με τη Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου, τη χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Λάρισας με αναφορές στη μικρασιατική μνήμη και παράδοση, και τη χορωδία Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σκιάθου, που γεφυρώνει το θρησκευτικό με το παραδοσιακό στοιχείο. Η αυλαία πέφτει με τρεις ιδιαίτερες παρουσίες: τη χορωδία Canto του Ωδείου Άλφα από την Αθήνα, τη Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χλωμού Κέρκυρας και τη χορωδία «Χιονί» από τον Βροντάδο της Χίου, που φέρνει έναν δυνατό νησιωτικό απόηχο στο τέλος του φεστιβάλ.

Την παρουσίαση του προγράμματος έχει αναλάβει ο Αλέξης Κωστάλας, ενώ στο πλευρό του ήταν και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Χρυσούλα Τασολάμπρου. Ο κ. Κωστάλας με την εμπειρία και το ιδιαίτερο ύφος του συνόδευσε και θα συνοδεύσει το κοινό σε αυτό το μουσικό ταξίδι.

Τα χρόνια αυτά που διοργανώνεται στο Αγρίνιο το φεστιβάλ έχει αποδείξει ότι διοργανώνεται και μια μεγάλη γιορτή του χορωδιακού τραγουδιού. Το φεστιβάλ κάθε χρόνο συνεχίζει να εκπλήσσει και να αποσπά το θερμότερο χειροκρότημα τόσο του κόσμου της περιοχής όσο και όλων των υπολοίπων που ενημερώνονται γι αυτό ή το επισκέπτονται ή συμμετέχουν σ αυτό.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: