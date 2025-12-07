Το Αγρίνιο «φόρεσε» τα γιορτινά του – Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δένδρο και «έλαμψε» η πλατεία

Μέχρι και τις 06.01.26 ο Δήμος Αγρινίου έχει προγραμματίσει σχεδόν 100 εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα η φετινή χριστουγεννιάτικη συναυλία με τον Αγρινιώτη στην καταγωγή και κορυφαίο καλλιτέχνη της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής, τον Saske

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο καιρός δυσκόλεψε αρκετά τα πράγματα, το απόγευμα της Κυριακής 07.12.25 τελικά μας έκανε το χατίρι και το Αγρίνιο «φόρεσε» τα γιορτινά του! Με την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου η πόλη και ο Δήμος «μπήκε» επίσημα στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Το σύνθημα για την φωταγώγηση έδωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου.

Αμέσως μετά την φωταγώγηση του δένδρου εκατοντάδες φαναράκια των ευχών αφέθηκαν στον ουρανό πάνω από το κέντρο της πόλης με τις ευχές για υγεία, ειρήνη και αγάπη, ενώ ακολούθησε πάρτι με τον DJ Nick Katsigianni σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στην εκδήλωση συνέβαλε ενεργά η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου, ενώ από νωρίς, πριν την φωταγώγηση του δένδρου, οι γιορτινές μελωδίες πλημμύρισαν την πλατεία Δημοκρατίας, καθώς η παιδική χορωδία και οι μικροί πιανίστες από το τμήμα του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου είχαν αναλάβει να «ζεστάνουν» την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα όμως με την χριστουγεννιάτικη γιορτή για την φωταγώγηση του δένδρου άνοιξε και η “μαγική αυλή”!

Στη “μαγική αυλή” για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό η κουκλοθεατρική αφήγηση «Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα», ένα ιδιαίτερο kamishibai – χάρτινο θέατρο που ανοίγει τις σελίδες του σαν μαγικό παράθυρο σε έναν ζεστό, χριστουγεννιάτικο κόσμο.

Τους μικρούς μας φίλους θα υποδεχτεί ο αγαπημένος μας «Κύριος Μουστάκιας», που με χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, παιχνίδια και διαδραστικά δρώμενα θα ξεσηκώσει την πλατεία, γεμίζοντάς την γέλια, κίνηση και γιορτινή διάθεση.

Την ίδια βραδιά, στην πλατεία ζωντανεύουν όλοι οι ήρωες των παραμυθιών που φιλοξενεί φέτος η «Μαγική Αυλή». Ανάμεσά τους και η τρυφερή αρκουδίτσα Άρκτια, που θα είναι εκεί για να μοιραστεί με τα παιδιά τους Μαγικούς Σπόρους της κι άλλες μικρές και μεγάλες εκπλήξεις, κάνοντας τη βραδιά αξέχαστη για τους μικρούς μας επισκέπτες.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα της «Μαγικής Αυλής»

«Η Άρκτια και οι Μαγικοί Σπόροι» – Πολυαισθητηριακή αφήγηση

Η κεντρική ιστορία της «Μαγικής Αυλής» παρουσιάζεται καθημερινά, πρωί και απόγευμα, και είναι ανοιχτή και για τα σχολεία της περιοχής, κατόπιν συνεννόησης.

Βιωματικά δρώμενα με την Άρκτια

Ειδικές δράσεις εμπνευσμένες από το παραμύθι, με τρεις διαδοχικές παρουσιάσεις:

Κυριακή 7/12, Κυριακή 28/12, Τρίτη 30/12, Κυριακή 4/1 – Ώρες 11:00–14:00.

«Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα» – Kamishibai

Κουκλοθεατρική αφήγηση με χάρτινο θέατρο στις ημερομηνίες:

14/12, 21/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 2/1, 3/1, 4/1 – Ώρες 11:00–14:00.

Συνεργατικές δράσεις με ΣΑΕΚ Αγρινίου & ΙΕΚ ΔΥΠΑ

Στις 8/12, 15/12, 17/12 – Ώρες 17:00–19:00, τα παιδιά συμμετέχουν σε:

· Κατασκευή χριστουγεννιάτικης φιγούρας

· Face painting

· «Φτιάχνω το δικό μου στολίδι»

Σταθερές δραστηριότητες πάρκου

Παγοδρόμιο, καρουζέλ, τρενάκι, παιχνίδια & εκπλήξεις λειτουργούν καθημερινά στον χώρο της «Μαγικής Αυλής», προσφέροντας ατέλειωτη χριστουγεννιάτικη διασκέδαση για όλη την οικογένεια.