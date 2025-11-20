Το Αγρίνιο «φοράει» τα γιορτινά του: Στις 7 Δεκεμβρίου ανάβει το δέντρο – Την «Black Friday» φωτίζεται η πόλη

Σε γιορτινούς ρυθμούς μπάινει το Αγρίνιο, καθώς στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα γνωστή πλέον ως «Black Friday», θα φωταγωγηθεί το κέντρο της πόλης, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Το Αγρίνιο, για ακόμη μια χρονιά, προετοιμάζεται να μετατραπεί σε έναν από τους πιο φωτεινούς και ευχάριστους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της περιοχής! Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο στολισμός, αλλά και το χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα που ανέκαθεν είναι πλούσιο, προσελκύουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των δημοτών του Δήμου, αλλά και επισκεπτών από όλη την περιοχή. Πάντα, αυτή την εποχή το Αγρίνιο αποκτά γιορτινή και «ζεστή» ατμόσφαιρα που ευχαριστεί μικρούς και μεγάλους.

Φέτος, η «αντίστροφη μέτρηση» ξεκινά με τη φωταγώγηση της πόλης! Όπως ανέφερε στη «Συνείδηση» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μίμης Σκορδόπουλος, στις 26 Νοεμβρίου φωταγωγείται ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος περιμετρικά του κέντρου αλλά και στην περιφέρεια.

Πρόσθεσε ότι στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα γνωστή πλέον ως «Black Friday», το κέντρο του Αγρινίου θα πλημμυρίσει φως, καθώς τότε έχει προγραμματιστεί να φωταγωγηθεί. Η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Για ακόμα μια χρονιά προβλέπεται ο Δήμος να έχει φροντίσει για το στολισμό ενός πανύψηλου και θεαματικού δέντρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, όπως διαβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος. Εκεί συγκεντρώνεται άλλωστε, το ενδιαφέρον κατοίκων και εκατοντάδων επισκεπτών του Αγρινίου.

«Διπλή» γιορτή

Σημειώνεται ότι η ημέρα φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δένδρου θα είναι πολύ σημαντική για το Αγρίνιο, καθώς θα υπάρχει «διπλή γιορτή»! Θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του δένδρου το απόγευμα τα 7ης Δεκεμβρίου ενώ το πρωί θα διεξαχθεί ο Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» με συμμετοχή δεκάδων αθλητών από το Αγρίνιο και άλλες περιοχές, για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο ημιμαραθώνιος αυτός αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία αθλητικά γεγονότα για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Έλα στη «Μαγική Αυλή» να ονειρευτείς

Στις 29 Νοεμβρίου ανοίγει για το κοινό η «Μαγική Αυλή» που κάνει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Αγρίνιο ακόμα πιο όμορφες. Με ανυπομονησία μικροί και μεγάλοι περιμένουν τη λειτουργία του παγοδρομίου αλλά και μια σειρά από παιχνίδια και δραστηριότητες για να δημιουργήσουν αξέχαστες γιορτινές αναμνήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η «Μαγική Αυλή» θα λειτουργεί στον χώρο στάθμευσης στα Παλαιά Σφαγεία του Αγρινίου. Σύντομα θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του carοusel στην κεντρική πλατεία που διασκεδάζει αφάνταστα τα παιδιά και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για μοναδικές γιορτινές φωτογραφίες.

Οι γιορτινές δράσεις του Δήμου, στο πλαίσιο του θεσμού «Παραμύθι από ζάχαρη», κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 80 με 100 εκδηλώσεις και είναι σχεδιασμένες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες! Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι να δώσουν ζωή στην πόλη και πολλά χαμόγελα σε όσους θα τις παρακολουθήσουν. Από εργαστήρια και παραμυθένιες διαδρομές μέχρι μουσικά δρώμενα και θεματικές δραστηριότητες, το Αγρίνιο ετοιμάζεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χριστουγεννιάτικης μαγείας!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου ξεκίνησε τις εργασίες τοποθέτησης του στολισμού από τις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα εγκαίρως και να υποδεχθούν την πιο λαμπερή περίοδο του έτους. Στα χωριά του Δήμου θα στολιστούν τα κεντρικά σημεία και από κει και έπειτα ο πρόεδρος της κάθε τοπικής κοινότητας θα μπορεί να εμπλουτίσει τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο!

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»