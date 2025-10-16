Το Αγρίνιο έστειλε μήνυμα ζωής με τη δράση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Μαθήματα ζωής στο Αγρίνιο, μέσω της ενημερωτικής δράσης για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με τη συνεργασία και ενεργή συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού από το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου.

Από το πρωί της Πέμπτης (16.10.25), από 09:15 π.μ. έως 11:15 π.μ., στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, στο ύψος της τράπεζας EUROBANK, το προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου και του Ιατρικού Συλλόγου προχώρησε στη διανομή φυλλαδίων σε περαστικούς. Παράλληλα, στη δράση έδωσε το παρών, νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γεώργιος Αγραφιώτης, ο οποίος στη συνέχεια χρειάστηκε να αναχωρήσει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Μέσω του ενημερωτικού υλικού, οι πολίτες μαθαίνουν για την ΚΑΡΠΑ, μια δεξιότητα ζωτικής σημασίας που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές σε περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού επεισοδίου.

Η παρουσία και η συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού υπήρξε καθοριστική, προσφέροντας πρακτικές οδηγίες και απαντώντας σε ερωτήματα του κοινού.