Το Αγρίνιο ενισχύει τις αθλητικές του δομές - Αποκτά γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϊ με «θόλο»

Το Αγρίνιο αποκτά σύγχρονο στεγασμένο αθλητικό χώρο με γήπεδο Μπάσκετ και Βόλεϊ και με αεροϋποστηριζόμενο «θόλο», με χρηματοδότηση 780.000 ευρώ, ενισχύοντας τις υποδομές και τη δυναμική του τοπικού αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την Ανακοίνωση Χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών του έργου:

«Προμήθεια και εγκατάσταση αερο-υποστηριζόμενου στεγάστρου για τη στέγαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 274 του Δήμου Αγρινίου», μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 3,13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού», συνολικού προϋπολογισμού 780.000 ευρώ.

Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Αγρινίου, αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς κλειστού αθλητικού χώρου, που θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες άθλησης των δημοτών και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

Μερικώς αεροϋποστηριζόμενο θόλο διαστάσεων 20x36 μ., με θερμομονωμένο κέλυφος,

Ξύλινο αθλητικό δάπεδο ειδικό για αγώνες μπάσκετ,

Φωτισμό LED, κλιματισμό, ηλεκτρονικό πίνακα, κερκίδα 150 θεατών,

Προκατασκευασμένα αποδυτήρια και όλες τις απαραίτητες υποδομές για ΑμεΑ,

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Αγρινίου ενισχύει ουσιαστικά τις αθλητικές του υποδομές και συμβάλλει στη διάδοση του αθλητικού πνεύματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου δήλωσε:

«Η χρηματοδότηση αυτού του έργου αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και να προσφέρουμε στους νέους και στους συλλόγους μας σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης. Προχωρούμε με σχέδιο και πράξεις, βήμα-βήμα, έργο-έργο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο για τη σταθερή του στήριξη και τα ευήκοα ώτα του στις ανάγκες της αυτοδιοίκησης.».

Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη του Αγρινίου ως Δήμου με ισχυρή αθλητική ταυτότητα