Το Αγρίνιο χορεύει: 260 καλλιτέχνες από 11 χώρες στο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ

Μία μεγάλη γιορτή ξεκίνησε στο Αγρίνιο με το Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ και με 260 χορευτές από 11 χώρες να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Δημοκρατίας.

Μετά την ελληνική βραδιά που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο το βράδυ της Κυριακής 24.08, αλλά και την τελετή υποδοχής των αντιπροσωπιών των χορευτικών το πρωί της Δευτέρας 25.08 στην Τράπεζα Ελλάδας από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, το βράδυ της ίδιας ημέρα το κέντρο της πόλης γέμισε με χρώματα, μουσική και χορό!

Αργά το απόγευμα (της Δευτέρας 25.08.25) περισσότεροι από 260 χορευτές από 11 χώρες που είναι στο Αγρίνιο για να συμμετάσχουν στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου ξεκίνησαν την παρέλαση από το ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, «κατηφόρισαν» στην οδό Παπαστράτου και κατέληξαν στην πλατεία Δημοκρατία όπου έγινε η επίσημη τελετή έναρξης του διεθνούς φεστιβάλ!

Τα συγκροτήματα που συμμετέχουν στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Αγρινίου άνοιξαν τη γιορτή με τις μουσικές και χορευτικές παραδόσεις του τόπου τους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χαρά σε όσους βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία.

Στο φεστιβάλ, που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 28.08 και πάλι στην πλατεία Δημοκρατίας συμμετέχουν τα συγκροτήματα: Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev», από την Shopian. Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan», από την Kannonshinmachi, Nishi-ku, Hiroshima. Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «Leoni Reali», από την Campurutunnu Etneu- Sicilian. Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «Los Jateros», από τo Fregenal de la Sierra – Extremadura. Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza», από την Bogotá. Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši», από τις περιοχές Bauska και Mārupe αντίστοιχα. Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo», από την Salamanca – Guanajuato. Μπαγκλαντές: Οργανισμός Πολιτισμού «DIBBYA», από το Khilkhet της Dhaka. Ουζμπεκιστάν: Κρατικό Λαϊκό Συγκρότημα Χορού «Bahor». Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci», από την αυτόνομη περιοχή Vojvodina.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων ημερών:

Τρίτη 26 Αυγούστου

Στα χοροστάσια των κοινοτήτων

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Λεπενιώτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Λεπενούς

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan»

Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «Leoni Reali»

Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši»,

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού συλλόγου Λεπενούς

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Γαβαλιώτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Γαβαλούς

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza»

Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo»

Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev»,

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Παραβολιώτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Παραβόλας

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci»

Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «Los Jateros»

Ουζμπεκιστάν: Κρατικό Λαϊκό Συγκρότημα Χορού «Bahor».

Μολδαβία: Το Μουσικό-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii»

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Στα χοροστάσια των κοινοτήτων

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Ματαραγκιώτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Ματαράγκας

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan»

Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «Leoni Reali»

Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši»,

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Καινουριώτικο χοροστάσι | Δημοτικό Γήπεδο της κοινότητας Καινούριου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza»

Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo»

Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev»

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΘΕΣΤΙΕΙΣ»

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Αγγελοκαστρίτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Αγγελοκάστρου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci»

Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «Los Jateros»

Ουζμπεκιστάν: Κρατικό Λαϊκό Συγκρότημα Χορού «Bahor».

Μολδαβία: Το Μουσικό-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii»

Αποχαιρετιστήρια γιορτή

Ώρα 9.00 μ.μ. Τελετή Λήξης του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου

Συμμετέχουν όλα τα συγκροτήματα που πήραν μέρος στο Φεστιβάλ, ενώ την τελετή λήξης παρουσιάζει η Έβελυν Τριανταφύλλου.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στο πλαίσιο της «ελληνικής παραδοσιακής βραδιάς» (την Κυριακή 24.08) συμμετείχαν τα τοπικά συγκροτήματα του Δήμου Αγρινίου (Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς», Χορευτικό τμήμα Δήμου Αγρινίου, Πολιτιστικός και Χορευτικός Σύλλογος Αγρινίου «Η Ρούμελη», Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Μερακλήδες», Χορευτικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ζορμπάς», Σύλλογος Φίλων της Παράδοσης «Οι Ρίζες», Πολιτιστικός Όμιλος «Οι Ρουμελιώτες», Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγρινίου, ενώ συμμετείχε και το μουσικό Συγκρότημα «Ziafeti».

Δείτε φωτογραφίες: