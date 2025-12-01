Το Αγρίνιο αγκάλιασε την εκδήλωση του «Παναγία Ελεούσα» για τα άτομα με αναπηρία

Πλήθος κόσμου τίμησε στο Αγρίνιο, την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στη μουσική εκδήλωση του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα», με τίτλο, «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων», στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Το Εργαστήρι «Παναγία Εργαστήρι» για άτομα με νοητική αναπηρία, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι-Αγρίνιο, συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία, σε μια υπέροχη μουσική εκδήλωση, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνός , ο Αντιπεριφερειάρχης οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικού ελέγχου, Νίκος Κατσακιώρης, ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, Ανδρέας Σκαρτσάρης, οι αντιδήμαρχοι, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίμης Σκορδόπουλος, Βασίλης Φωτάκης, Γεωργία Μπόκα, καθώς και πλήθος επισήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας, της προσβασιμότητας και του σεβασμού στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την ανάδειξη των ικανοτήτων κάθε ατόμου

Στη βραδιά με τίτλο «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων», το κοινό απόλαυσε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, σε μια όμορφη μουσική συνέργεια της χορωδίας των εκπαιδευομένων νέων του Εργαστηρίου με το μουσικό σχήμα «ΑΤΡΟΠΟΝ» και τη χορωδιακή ομάδα εφήβων «ΗΒΗ».