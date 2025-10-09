Το άγνωστο χωριό της Ελλάδας που χωρίζεται στα δύο από ένα ποτάμι

Ένα ορεινό -χωριό όνειρο με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους και πλούσια παράδοση. Ένα χωριό της Ελλάδας που χωρίζεται στα δύο από ένα ποτάμι

Ένα μικρό, μικρό γραφικό χωριό σε απόσταση αναπνοής από τα Ιωάννινα, είναι ότι ακριβώς χρειάζεστε για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, να αγκαλιάσετε τη φύση και να αφήσετε τα τοπία να σας μαγέψουν.

Είναι αλήθεια, πως τα Ιωάννινα, από μόνα τους, αποτελούν μια από τις πιο ρομαντικές, γραφικές και όμορφες πόλεις της Ελλάδας, ενώ τα χωριά στη γύρω περιοχή, φαντάζουν να είναι πίνακες ζωγραφικής. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η περιοχή, χαρακτηρίζεται από την πλούσια φύση και τη βλάστηση, τα ποτάμια και την λίμνη που δεσπόζει στο κέντρο της. Τα χωριά της ωστόσο, μετατρέπουν την ομορφιά αυτή στο δεκαπλάσιο.

Ένα χωριό- «παραμύθι» πλάι στα Ιωάννινα

Ένα από αυτά, είναι και το χωριό Βοβούσα, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Ουσιαστικά, πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο χωριό στου Ανατολικού Ζαγορίου, «τοποθετημένο» στις δυτικές πλαγιές της κορυφής Αυγό της Βόρειας Πίνδου και ξεχωρίζει για την ομορφιά και το ποτάμι που δεσπόζει και διασχίζει το χωριό.

Ένα από τα δύο ποτάμια είναι ο Αώος, ο οποίος, περνάει μέσα από τη Βοβούσα και χωρίζει το χωριό στα δύο μικρότερα, μαγευτικά μέρη, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, που θα πρέπει να επισκεφτείτε για να ζήσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ακόμη και το όνομα του χωριού, όπως και ολόκληρη η περιοχή, φέρει μια παράδοση, καθώς προέρχεται από τον όρο «βοή» ή «ήχος» του νερού των ποταμών που αγκαλιάζουν το σημείο.

Παράλληλα, τα σπίτια, οι πλατείες και τα σοκάκια, διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με πέτρα και ξύλο, ενώ τα χαρακτηριστικά γεφύρια, στέκουν στο σημείο επί σειρά ετών. Ειδικότερα, το εν λόγω γεφύρι, αποτελεί και ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής. Είναι μονότοξο, πέτρινο και ενώνει δύο όχθες του χωριού, ενώ η κατασκευή του χρονολογείται, το 1748.

Πέρα από τον Αώο, το «Ρέμα Λάκκος Βάλτου», αποτελεί έναν μικρό παραπόταμο του ιδίου, που συναντιέται με το κύριο ποτάμι, κοντά στη Βοβούσα, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικό τοπίο, μοναδικής φυσικής ομορφιάς αλλά και περιβαλλοντικής αξίας, καθώς φιλοξενεί μέσα του, πλούσια βλάστηση και ζωή.

Η Βοβούσα έχει χτιστεί γύρω από το ποτάμι, και ολόκληρη η ζωή του χωριού ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό, εξαρτημένη από αυτό.

Τέλος, η Βοβούσα, όπως και ολόκληρο το Ζαγόρι, έχει πλούσια γαστρονομική παράδοση που βασίζεται σε τοπικά, αγνά προϊόντα και απλές, χορταστικές συνταγές, με τις πίτες, τα παραδοσιακά μαγειρευτά και τα τοπικά προϊόντα να είναι μέρος της παράδοσης και της κληρονομιάς των ντόπιων.

