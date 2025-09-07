Το AETOLIA-MUN έρχεται στο Μεσολόγγι! - Το πρώτο Model United Nations συνέδριο από το Καλλιτεχνικό Σχολείο

Το AETOLIA-MUN έρχεται στο Μεσολόγγι και σε καλεί να Κλείσεις τη θέση σου έως τις 15 Σεπτεμβρίου!

Μια μοναδική εμπειρία διεθνούς διαλόγου και διπλωματίας πλησιάζει! Το πρώτο Model United Nations (MUN) συνέδριο που θα φιλοξενηθεί ποτέ στο Μεσολόγγι είναι πλέον γεγονός. Το AETOLIA-MUN, που διοργανώνεται από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου, έρχεται στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 για να φέρει τους μαθητές της περιοχής στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Σε αυτό το διήμερο συνέδριο, μαθητές από όλη τη χώρα θα υποδυθούν ρόλους διπλωματών, θα εκπροσωπήσουν χώρες και θα συμμετάσχουν σε προσομοιώσεις συζητήσεων των Ηνωμένων Εθνών – αναπτύσσοντας πολύτιμες δεξιότητες όπως η δημόσια ομιλία, η επιχειρηματολογία και η συνεργασία.

Η αγγλική γλώσσα θα είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυθεντικό περιβάλλον και να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν γνώση και εμπειρία πάνω σε καίρια παγκόσμια ζητήματα.

Το AETOLIA-MUN είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει την εμπειρία του MUN σε μια επαρχιακή πόλη, δίνοντας φωνή στους νέους της περιφέρειας και προσφέροντάς τους πρόσβαση σε έναν θεσμό που μέχρι τώρα ήταν προσβάσιμος κυρίως σε μεγάλες πόλεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής παραμένουν ανοιχτές μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε φρόντισε να εξασφαλίσεις τη θέση σου εγκαίρως!

Μπες τώρα στο aetoliamun.com για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσεις συμμετοχή.

Αν θέλεις να ζήσεις από κοντά την ένταση των διαπραγματεύσεων, να συνεργαστείς με συνομηλίκους από όλη την Ελλάδα και να βελτιώσεις τον εαυτό σου μέσα από έναν διεθνή θεσμό, το AETOLIA-MUN είναι το συνέδριο που περίμενες.

Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.

Το MUN έρχεται στο Μεσολόγγι – θα είσαι εκεί;