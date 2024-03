Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Μάβερικς υπέγραψε τη μεγάλη νίκη σε βάρος των Νάγκετς, βάζοντας ένα απίστευτο καλάθι στη λήξη του χρόνου μπροστά στον κορυφαίο μπασκετμπολίστα του πλανήτη.

Η ομάδα του Τζέισον Κιντ υποδέχθηκε στο Ντάλας τους πρωταθλητές. Ενώ οι “κοτομπουκιές” έκαναν μία μεγάλη επιστροφή στα τελευταία λεπτά και από το -9 (100-91) έφεραν το ματς στα ίσα (105-105), στο φινάλε… λύγισαν. Ο λόγος ήταν ο Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος με σχεδόν 3″ στο ρολόι πήρε το τελευταίο σουτ και δοκίμασε ένα… χουκ μπροστά στον Νικόλα Γιόκιτς. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με ταμπλό κοκκινισμένο και το 107-105 ήταν γεγονός.

Δείτε το βίντεο:

OH MY GOODNESS, KYRIE IRVING WINS THE GAME WITH A LEFT-HANDED FLOATER

SPECIAL. #TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/NJiVbYtV7p

— NBA (@NBA) March 17, 2024