Το αδιαχώρητο στη Λαχαναγορά Αγρινίου για την "Ημέρα Καριέρας"

Σε εξέλιξη στο Αγρίνιο και για πρώτη φορά «Ημέρα καριέρας» της ΔΥΠΑ - 33 επιχειρήσεις, 1.000 θέσεις εργασίας και έγινε το αδιαχώρητο από κόσμο που προσήλθε για να ενημερωθεί αλλά και να δικτυωθούν επαγγελματικά

Μια ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή (04.10.25) για την περιοχή, καθώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί για πρώτη φορά στο Αγρίνιο «ημέρα καριέρας»!

Στην παλιά αγορά του Αγρινίου στην πλατεία Δημάδη, μέχρι και τις 18:00, πολίτες έχουν την δυνατότητα να δικτυωθούν επαγγελματικά!

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις αναζητούν υποψήφιους για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, τόσο υψηλής όσο και χαμηλής εξειδίκευσης!

Αξίζει να τονίσουμε ότι η «ημέρα καριέρας» αποτελεί πλέον θεσμό για τις επιχειρήσεις της χώρας, ο οποίος μάλιστα έχει αποδειχθεί τόσα χρόνια ότι είναι αποτελεσματικός, δεδομένου ότι έχουν βρει δουλειά μέσω του θεσμού αυτού περισσότεροι από 10.000 άνεργοι ή εργαζόμενοι που επιθυμούσαν να μεταπηδήσουν σε νέο εργασιακό περιβάλλον ή άλλον τομέα εργασίας.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αιτωλοακαρνάνας Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μαζί με την Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα μίλησαν για τον θεσμό της «ημέρας καριέρας», αλλά και για την αξία να διοργανωθεί μια τέτοια ημέρα στο Αγρίνιο, όπως επίσης και για τις ευελιξίες που εξασφαλίζει η εκδήλωση αυτή σε επιχειρήσεις και σε υποψήφιους εργαζόμενους ως προς την δικτύωση τους στον κλάδο τους.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Τι είδους επιχειρήσεις βρίσκονται στην παλιά αγορά του Αγρινίου και τι εργαζόμενους αναζητούν:

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην 46η «ημέρα καριέρας» που διεξάγεται στο Αγρίνιο (είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 18.00) δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως: χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός, εκπαίδευση, ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών, βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών ειδών, εμπόριο δομικών υλικών και ξύλου, κλωστοϋφαντουργία και πτηνοτροφία.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται αφορούν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Ειδικότερα, μεταξύ ζητούνται: ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, χειριστές κλαρκ, εργάτες