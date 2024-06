Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου μοιράστηκε το όραμά του για τη βιώσιμη πόλη

Ανέπτυξαν συνεργασία με άλλα σχολεία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου τη σχολική χρονιά 2023-2024 συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning "Sharing the Road: a Shared Vision of Improving our Living Area/Μοιραζόμαστε το δρόμο: ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση της περιοχής όπου διαμένουμε”.