Το 1ο βραβείο έλαβε το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

Μια σπουδαία διάκριση για το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου, που έλαβε το 1ο βραβείο στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» με το ντοκιμαντέρ «Το Πάρκο μας… Μια Διαδρομή Μνήμης και Πολιτισμού».

Η ανακοίνωση:

Το 5o ΓΕΛ Αγρινίου έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία λυκείων με το σύντομο ντοκιμαντέρ «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ…ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό: Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου 2024 – 2025 (https://blogs.sch.gr/dertv/2025/09/19/vraveia-7oy-diethnoys-mathitikoy-diagonismoy-i-istoria-soy-einai-istoria-tis-polis-soy-2024-2025/).

Το έργο είναι διαθέσιμο στο κανάλι YouTube του σχολείου μας:

Βασική υπεύθυνη της υλοποίησης του ντοκιμαντέρ είναι η φιλόλογος του σχολείου μας κα Κωνσταντίνα Λύρα.

Ο μαθητικός διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας συν-διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΔΥΠΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς (EBE), το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Διαγωνισμός υλοποιείται για έβδομη συνεχόμενη σχολική χρονιά το σχολικό έτος 2024-25 και απευθύνεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχοντας ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό μαθητές/τριες από το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κας Λύρα, συμμετείχαν σε πολιτιστικό πρόγραμμα που μελέτησαν την ιστορία του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου, συγκέντρωσαν υλικό και δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ «Το Πάρκο μας… μια διαδρομή μνήμης και πολιτισμού». Οι μαθητές μελέτησαν αρχειακό υλικό στη βιβλιοθήκη Αγρινίου. Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στο πάρκο, όπου ανέδειξαν το πάρκο και την ιστορία του. Η διαδικασία περιλάμβανε αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, αρχειακό φωτογραφικό υλικό και δραματοποιημένη αναπαράσταση διαφόρων γεγονότων, όπου οι μαθητές με κοστούμια εποχής παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο την ιστορία του πάρκου. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Ι. Ντάικου και Σ. Ράπτη.

Η βράβευση των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 3-11-2025 όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μετέβησαν με οικονομική υποστήριξη που προήλθε από σχετικά προγράμματα Erasmus+ (Comix4AI – https://comix4ai.com/, EcoStories – https://ecostories.eu/, MathArtStories – https://mathartstories.eu/) που υλοποιεί το σχολείο μας, μερική υποστήριξη από το Δήμο Αγρινίου και προσωπική συνεισφορά των μαθητών. Οι μαθητές/τριες μίλησαν για το έργο, παρουσίασαν σύντομη αφίσα με τα βασικά στοιχεία του Πάρκου και παρακολούθησαν την τελετή αποκομίζοντας θετικές εμπειρίες και γνώσεις για την ιστορία άλλων πόλεων μέσα από τις παρουσιάσεις των υπολοίπων έργων.

Το ντοκιμαντέρ είχε παρουσιαστεί και σε μαθητικό συνέδριο τοπικής ιστορίας στην Πάτρα στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους. Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τις/τους κ.κ. (αλφαβητικά) Γερονίκο Δ. (Γεωπόνος), Γεωργίου Δ. (Εκπαιδευτικός), Ζαρκάδα Κ. (Θεατρολόγος), Καλτσά Π. (Συνταξιούχος), Κουτρομπούση Γ. (Συνταξιούχος), Λειβαδίτη Θ. (Εκπαιδευτικός), Πανταζή – Ναστούλη Γ. (Συνταξιούχος), Πατρώνη Κ. (Συνταξιούχος) που βοήθησαν