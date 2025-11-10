Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Αγρινίου ευχαριστεί το Κοινωνικό Ιατρείο για τον δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο των μαθητών

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Οδοντιατρείο του Δήμου Αγρινίου ευχαριστεί θερμά το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου για τον δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο των μαθητών.

Η ανακοίνωση:

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Κοινωνικό Ιατρείο και Οδοντιατρείο του Δήμου Αγρινίου, το οποίο στις 10 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας πραγματοποίησε δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στους μαθητές του Σχολείου μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον εθελοντή οδοντίατρο Τζώρα Βασίλειο, το προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και την κυρία Μπόκα Γεωργία, Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου. Με την πράξη αυτή αποδεικνύουν την ευαισθησία και την ανθρωπιά σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση.

Σε σχετική ανάρτηση του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Αγρινίου αναφέρεται:

«Σήμερα Δευτέρα 10-11-2025, καλωσορίσαμε τους μαθητές του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αγρινίου, στους οποίους πραγματοποιήθηκε δωρεάν προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος από εθελοντή μας Οδοντίατρο.

Ο εθελοντής μας Οδοντίατρος συνομίλησε με τους Δασκάλους για το δύσκολο έργο τους, την σημασία του εθελοντισμού και το ρόλο του Κοινωνικού Ιατρείου – Οδοντιατρείου του Δήμου Αγρινίου και αγκάλιασε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα παιδιών με αγάπη.

Ευχαριστούμε το γιατρό μας, ο οποίος υποδέχτηκε με το μοναδικό του τρόπο αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά, τους δασκάλους για την άψογη συνεργασία και τα παιδιά με τα υπέροχα χαμόγελά τους!»