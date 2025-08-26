«Τίτορμος» ο ψηφιακός οδηγός στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου

Σε μεγάλες αλλαγές στην ιστοσελίδα του προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου.

Η ιστοσελίδα του Δήμου, άλλαξε όψη, έγινε μια λειτουργική, πιο γρήγορη, κάτι που ήταν απαραίτητο καθώς το προηγούμενο διάστημα παρουσιάζονταν κατά καιρούς προβλήματα, σε βαθμό μάλιστα που κάποιοι χρήστες, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που διέθεταν να μην μπορούν καν να δουν την ιστοσελίδα του Δήμου.

Πάντως αξίζει να αναφερθεί και μια ενδιαφέρουσα καινοτομία. Η ιστοσελίδα πλέον έχει και ψηφιακό βοηθό, αξιοποιώντας και τις λεγόμενες ai δυνατότητες των ημερών μας. Και η έκπληξη σε αυτό ήταν το όνομα που δόθηκε στο ψηφιακό οδηγό. Είναι ο Τίτορμος, το έμβλημα του Παναιτωλικού, που εμφανίζεται κάτω μέρος της οθόνης περιμένοντας τις ερωτήσεις των χρηστών για να τους κατευθύνει ανάλογα στη χρήση της ιστοσελίδας του Δήμου.

Υποθέτουμε ότι από τη στιγμή που οδεύουμε στην επετειακή χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του Παναιτωλικού πως η ιδέα να βαφτιστεί «Τίτορμος» ο ψηφιακός οδηγός ήρθε κάπως «αυτόματα»… Εμάς μας άρεσε πάντως και ελπίζουμε να καθιερωθεί ο ψηφιακός «Τίτορμος» και πέραν της επετειακής χρονιάς του Παναιτωλικού.