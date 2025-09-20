Τίτλοι τέλους για την πολιτική καριέρα του Μπιμπίλα: "Δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα.... η Βουλή είναι τραγέλαφος"

Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, σχετικά με το μέλλον της πολιτικής του καριέρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπιμπίλας, μιλώντας το Σάββατο (20/09), σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι δεν είναι ευτυχισμένος, καθώς του λείπει η τηλεόραση. «Η Βουλή είναι τραγέλαφος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μπιμπίλας: "Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Κωνσταντοπούλου"

Ειδικότερα, ο κ. Μπιμπίλας, ανέφερε ότι, δεν του έχει γίνει καμία πρόταση από σίριαλ στη τηλεόραση από τότε που πολιτεύτηκε. «Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», σημείωσε. «Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο, γι’ αυτό και δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνου», πρόσθεσε, «αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ούτε για πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Σημειώνεται ότι, σε ερώτηση του δημοσιογράφου, να συγκρίνει τη Βουλή με ένα είδος υποκριτικής τόνισε ότι «η Βουλή είναι τραγέλαφος».

parapolitika.gr