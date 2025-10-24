Τις πληγές του συνεχίζει να μετρά το Μεσολόγγι: Απομακρύνουν τα νερά από σπίτια και δρόμους μία ημέρα μετά τις πλημμύρες

Τις πληγές του μετρά το Μεσολόγγι, μία ημέρα μετά την έντονη βροχόπτωση, που προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, ενώ έχουν αρχίσει να απομακρύνουν τα νερά από τα σπίτια και τους δρόμους

Σχεδόν ολόκληρη η ανατολική περιοχή του Μεσολογγίου, από το κέντρο της πόλης έως και το λιμάνι, καλύφθηκε από νερά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει συσσώρευση υδάτων.

Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, ενώ από το πρωί προσωπικό με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα επιχειρεί σε σημεία που έχουν πληγεί, προχωρώντας σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων από φερτά υλικά που μετέφεραν οι χθεσινές πλημμύρες.

Οι πλημμύρες έπληξαν ακόμη και τις υπηρεσίες του δήμου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί κι η διαδικασία καταγραφής των ζημιών.

Μεσολόγγι - Πλημμύρες: Από Δευτέρα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, ανακοίνωσε ο Δήμος

Όπως ανακοινώθηκε, «η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία ζημιών σε κατοικίες θα εκκινήσει από την προσεχή Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, καθώς από τα έντονα φαινόμενα έχει επηρεαστεί προσωρινά η λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών».

Αντίθετα, για ζημιές σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφέρεια.

tempo24.news