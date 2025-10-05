Τίνα Τάρνερ: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 67 ετών – Η μάχη με τα ναρκωτικά, η βία από τον πατέρα του Άικ και η υιοθεσία

Πένθος στην οικογένεια της αείμνηστης ντίβας Τίνα Τάρνερ – ο γιος της, Άικ Τάρκερ Jr. άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών.

Την είδηση του θανάτου του Άικ Τάρκερ Jr., γιος των Τίνα και Άικ Τάρνερ, επιβεβαίωσε στο Page Six η ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας, Jacqueline Bullock.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Ike Turner, Jr.», αναφέρει σε δήλωσή της η Bullock. «Ο Junior ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια».

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Άικ πέθανε χθες Σάββατο (04.10.2025) σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από νεφρική ανεπάρκεια.

«Ως γιος της Tina και του Ike Turner, από μικρή ηλικία, το ταλέντο του ήταν εμφανές, καθώς δεν υπήρχε μουσικό όργανο που να μην ήθελε να παίξει. Αν και από νωρίς προτιμούσε τα ντραμς, η θεία μου και μητέρα του, Τίνα Τέρνερ, επέμενε να αποσυναρμολογεί το ντραμς του μετά από κάθε πρόβα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmz_tv)

Αυτό τον οδήγησε να προτιμήσει τα πλήκτρα. Τελικά, ο Τζούνιορ κατέληξε να βοηθά στη διαχείριση των Bolic Sound Studios, των στούντιο ηχογράφησης που ίδρυσε ο πατέρας του, Άικ Τέρνερ», πρόσθεσε η Μπούλοκ.

«Αν και αντιμετώπισε τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε πολλοί από εμάς, έγινε ένας περιζήτητος ηχολήπτης, μουσικός και νικητής του Grammy για το άλμπουμ του πατέρα του “Risin’ With The Blues”».

Η Μπούλοκ ολοκλήρωσε τη δήλωσή της λέγοντας ότι η οικογένεια ζητάει ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή.

Τα ναρκωτικά που παραλίγο να καταπιεί

Ο Ike Jr. έγινε πρωτοσέλιδο πριν από το θάνατο της Τίνα Τάρνερ το 2023, όταν συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, κρατήθηκε στη φυλακή του Brazoria County στις 6 Μαΐου 2023. Τότε, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ο Ike Jr. προσπάθησε να «εξαφανίσει» τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του -του κατάσχεσαν 1,7 γραμμάρια κρακ και 0,7 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης.

«Προσπάθησε να καταπιεί τα ναρκωτικά πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να τα κατασχέσουν», δήλωσε αστυνομική πηγή. Καταδικάστηκε τελικά σε φυλάκιση 18 ημέρες πριν από το θάνατο της Tina στις 24 Μαΐου 2023, σε ηλικία 83 ετών.

Ο Ike Turner υιοθέτησε τον Jr. και τον Michael Turner πριν παντρευτεί την Τίνα Τάρνερ, η οποία στη συνέχεια υιοθέτησε τους δύο γιους όταν παντρεύτηκαν το 1962. Η σχέση του Άικ Jr. με τους γονείς του, είχε πάντα σκαμπανεβάσματα. Το 2018, δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν είχε μιλήσει με την Tina για πάνω από μια δεκαετία.

«Δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα μου από τότε που ο Θεός ξέρει πότε – πιθανώς από το 2000. Η μητέρα μου ζει τη ζωή της – έχει νέο σύζυγο και ζει στην Ευρώπη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν», είχε πει.

Υποστήριξε επίσης στην ίδια συνέντευξη ότι ο πατέρας του – ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης το 2007 – «με χτύπησε στο κεφάλι με ένα πιστόλι» επειδή εργάστηκα για λίγο διάστημα ως ηχολήπτης της Τάρνερ.

newsit.gr