Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

Το πρωί της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου, η Ήπειρος θα πει το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του δεξιοτέχνη του κλαρίνου θα γίνει στις 11 το πρωί στα Ιωάννινα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική του Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Ποιος ήταν ο Γρηγόρης Καψάλης

Ο Γρηγόρης Καψάλης έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 96 χρόνων και ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος μιας γενιάς μεγάλων και σπουδαίων που σφράγισαν την δημοτική μας παράδοση.

Γεννημένος στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, ο Γρηγόρης Καψάλης μυήθηκε από μικρός στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του, συνεχίζοντας έπειτα τη μαθητεία του στη σχολή του Ξηρομέρου, δίπλα στον Βασίλη Σαλέα.

Αργότερα, επιστρέφοντας στα μέρη του, έμελλε να διαδεχτεί τον Φίλιππο Ρούντα στα Τακούτσια, την πιο ξακουστή ζυγιά του Ζαγορίου όπου και παρέμεινε μέλος του συγκροτήματος μέχρι τη διάλυση του περί τα τέλη της δεκαετίας του ‘80.

Ο Γρηγόρης Καψάλης ήταν και ο τελευταίος εκπρόσωπος της παλιάς γενιάς στη μουσική παράδοση, των ζαγορίσιων και γιαννιώτικων τραγουδιών.

Ο Καψάλης συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής -τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη ανάμεσα σε άλλους-, έδωσε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς και το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Έχει αποτυπώσει την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή με τη γαλλική ραδιοφωνία, τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

Διετέλεσε διδάσκαλος του κλαρίνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές και συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στο τραγούδι με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες και στο λαούτο με τον Χρήστο Ζώτο.

