Την Παρασκευή 29 Αυγούστου η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr)

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, στον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6312

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα του συμβουλίου